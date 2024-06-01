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Новости 15:59

Петербургские депутаты предложили предоставлять бесплатную переподготовку родителям из многодетных семей

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили предоставлять бесплатную переподготовку родителям из многодетных семей

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект федеральной инициативы о новых мерах поддержки многодетных семей, сообщил 1 июня спикер городского парламента Александр Бельский. Авторами новеллы выступили депутаты  Всеволод Беликов, Павел Крупник, Дмитрий Павлов и Денис Четырбок.

Депутаты предложили обеспечить родителей из семей с тремя и более детьми правом на бесплатное предоставление актуальных профессиональных компетенций, таких как переподготовка, повышение квалификации или же профессиональное обучение. Необходимо внести изменения в федеральный закон, которые бы позволили регионам выделять на это средства, уточнил Бельский.

"Я считаю, идея своевременная и отвечает задачам, поставленным президентом России. <...> Нужно создавать для людей, которые решились стать многодетными родителями, возможности для карьерного роста", — поддержал идею спикер в своем Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру


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