Петербургские депутаты предложили предоставлять бесплатную переподготовку родителям из многодетных семей

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект федеральной инициативы о новых мерах поддержки многодетных семей, сообщил 1 июня спикер городского парламента Александр Бельский. Авторами новеллы выступили депутаты Всеволод Беликов, Павел Крупник, Дмитрий Павлов и Денис Четырбок.

Депутаты предложили обеспечить родителей из семей с тремя и более детьми правом на бесплатное предоставление актуальных профессиональных компетенций, таких как переподготовка, повышение квалификации или же профессиональное обучение. Необходимо внести изменения в федеральный закон, которые бы позволили регионам выделять на это средства, уточнил Бельский.

"Я считаю, идея своевременная и отвечает задачам, поставленным президентом России. <...> Нужно создавать для людей, которые решились стать многодетными родителями, возможности для карьерного роста", — поддержал идею спикер в своем Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру