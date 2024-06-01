Опасная погода сохранится в Петербурге на сутки дольше

"Оранжевый режим", означающий опасную погоду, продлен в Петербурге еще на сутки из-за аномальной жары, следует из сообщения Смольного от 1 июня. Если ранее предполагалось, что он завершится в полдень воскресенья, то теперь режим погодной угрозы продлится до понедельника.

"В Санкт‑Петербурге до 13:00 часов 3 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномально жаркой погоды", — поведали в Смольном.

В ближайшие два дня в городе среднесуточная температура воздуха ожидается на уровне, превышающем климатическую норму на 7-10 градусов.

Кроме того, до 13:00 воскресенья в связи с опасностью пожаров в Северной столице продлен "желтый" режим опасности. Последний означает потенциально опасную погоду. На сутки дольше, до 13:00 понедельника, продлен "желтый" режим в связи с ожидаемыми местами грозами и градом.

В Смольном попросили петербуржцев соблюдать особую осторожность.

Фото: ЗАКС.Ру