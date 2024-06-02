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Новости 10:25

Умер депутат Госдумы Чилингаров

фото ЗакС политика Умер депутат Госдумы Чилингаров

На 85-м году жизни скончался депутат Государственной думы Артур Чилингаров. Он родился в Ленинграде в 1939 году. Соболезнования по случаю кончины Чилингарова принес губернатор Петербурга Александр Беглов, напомнивший, что законотворец пережил блокаду.

"Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Беглов считает, что ушедший из жизни государственный деятель защищал "наши ценности".

Депутату присуждали звания Героя Советского Союза и Героя России.

фото: duma.gov.ru


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