На нефтеперерабатывающем заводе в Коми погибли люди

В республике Коми возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Его завели по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ст. 217 УК).

Региональное управление Следственного комитета не уточняет количество погибших и пострадавших при пожаре на заводе в четырех километрах от Ухты.

Глава республики Владимир Уйба написал в своем Telegram-канале, что причиной происшествия стало несоблюдение правил техники безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру