В Ленобласти прокуратура нашла иностранные активы у родственников трех депутатов

В ходе проверки депутатов Заксобрания Ленобласти были обнаружены случаи хранения их родственниками денег и ценностей за рубежом, сообщили 3 июня в прокуратуре региона. Прокурор области Сергей Жуковский потребовал привлечь к ответственности троих парламентариев.

Как установила прокуратура, близкие родственники двух депутатов владели ценными бумагами иностранных компаний, близкий родственник третьего депутата имеет счет в зарубежном банке, а также кредиты в иностранных кредитных организациях. В ведомстве отметили, что избранники не выполнили обязанность по отчуждению иностранных активов в трехмесячный срок после избрания.

"Кроме того, данными депутатами допущено представление неполных и недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", — добавили в надзорном ведомстве.

О каких именно депутатах идет речь, не сообщается.

Отмеченные нарушения являются основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Прокурор Ленобласти внес представление главе ЗакСа Сергею Бебенину в связи с выявленными нарушениями.

Фото: ЗАКС.Ру