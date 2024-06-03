ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:49

В Ленобласти прокуратура нашла иностранные активы у родственников трех депутатов

фото ЗакС политика В Ленобласти прокуратура нашла иностранные активы у родственников трех депутатов

В ходе проверки депутатов Заксобрания Ленобласти были обнаружены случаи хранения их родственниками денег и ценностей за рубежом, сообщили 3 июня в прокуратуре региона. Прокурор области Сергей Жуковский потребовал привлечь к ответственности троих парламентариев.

Как установила прокуратура, близкие родственники двух депутатов владели ценными бумагами иностранных компаний, близкий родственник третьего депутата имеет счет в зарубежном банке, а также кредиты в иностранных кредитных организациях. В ведомстве отметили, что избранники не выполнили обязанность по отчуждению иностранных активов в трехмесячный срок после избрания.

"Кроме того, данными депутатами допущено представление неполных и недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", — добавили в надзорном ведомстве.

О каких именно депутатах идет речь, не сообщается.

Отмеченные нарушения являются основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Прокурор Ленобласти внес представление главе ЗакСа Сергею Бебенину в связи с выявленными нарушениями.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама