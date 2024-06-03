Петербург занял пятую позицию в рейтинге благосостояния семей

Петербург оказался на пятом месте в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей, подготовленном РИА "Новости". При расчетах исследователи ориентировались на такой показатель, как потенциально возможный денежный остаток семьи с детьми после уплаты минимальных расходов.

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где после уплаты минимальных расходов у семьи с одним ребенком должно оставаться более 159 тысяч рублей, а у семьи с двумя детьми — более 141 тысячи. Москва заняла второе место, здесь остаток составляет более 115 и 102 тысячи рублей соответственно. Следом в рейтинге идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область.

Петербург занял в рейтинге пятое место. Предполагается, что в Северной столице у семьи с одним ребенком после минимальных расходов должно оставаться более 101 тысячи рублей, у семьи с двумя детьми — почти 87 тысяч рублей.

Последнее место в списке заняла Кабардино-Балкария. Места в последней тройке достались также Чечне и Дагестану.

Фото: ЗАКС.Ру