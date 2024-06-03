Жара в Петербурге продержится до четверга, заявил главный синоптик города

Аномальная жара уйдет из Петербурга после понедельника, однако в течение первой половины недели температура будет находиться в пределах до +25 градусов, заявил главный синоптик города Александр Колесов. С четверга станет прохладнее, спрогнозировал он.

"В предстоящие два дня 4 и 5 июня относительно сухо, если и будут отдельные кратковременные дожди, то по территории Ленинградской области. В связи с этим солнце продолжит прогревать воздух днем и температура в первой половине недели останется до +25 градусов", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Аномальная жара уйдет, однако высокая среднесуточная температура сохранится. Более заметное похолодание придет в Северную столицу в четверг, 6 июня. Температура днем будет держаться на уровне до +20 градусов, при этом ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Накануне в Ленобласти впервые за сезон температура превысила +30 градусов. Максимальная температура в Лодейном Поле составила +30,5 градуса, в Тихвине зафиксировали +30,3 градуса. В Петербурге в 2024 году температура не поднималась выше +29,4 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру