Бельский допустил применение ДЭГ в Петербурге на выборах в 2026 году

Запланированные на 2026 год выборы в Государственную думу могут состояться в Петербурге в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ), допустил спикер Заксобрания Александр Бельский в интервью изданию "Ведомости Северо-Запад". При этом он отметил, что власти города хотели провести дистанционный формат еще в 2020 году при голосовании по поправкам к Конституции.

"В принципе, ДЭГ уже зарекомендовало себя достаточно неплохо, и я уверен, что в Петербурге оно применяться тоже будет. Выборы в Государственную думу РФ, которые состоятся в 2026 году, наверняка будут проводиться уже в электронном формате", — поделился мнением Бельский.

Спикер сослался на пример Москвы, где действует собственная система, не зависящая от федеральной платформы. В Петербурге также хотели бы протестировать свои разработки в этом плане, однако возможности для этого пока не представилось, отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру