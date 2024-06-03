Суд приговорил жителя Карелии к колонии по делу о госизмене и терроризме

Первый Западный окружной военный суд приговорил к реальному сроку заключения жителя Карелии по ряду статей Уголовного кодекса, передает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Россиянина преследовали по статьям о содействии терроризму (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), государственной измене (ст. 275 УК РФ), публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

Как сообщается, подсудимому вменяли "поджог объекта транспортной железнодорожной инфраструктуры в 2023 году в Прионежском районе" и изыскание "возможности совершения диверсионно-террористических актов в отношении органов власти и управления".

Суд приговорил фигуранта к 14 годам колонии. Первые три года ему предстоит находиться в тюрьме, оставшийся срок он проведет в колонии строгого режима.

Фото: ЗАКС.Ру