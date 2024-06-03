Прокуратура потребовала взыскать имущество на 124 миллиона рублей с экс-полицейского из Петербурга

Городской суд Петербурга зарегистрировал жалобу на отказ Колпинского суда рассматривать иск о взыскании имущества на сумму 124 миллиона рублей с бывшего сотрудника полиции Александра Кожемякина и с членов его семьи, следует из материалов сайта суда. О намерении взыскать собственность бывшего правоохранителя сообщил "Коммерсантъ", иск подал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

Работать в МВД Кожемякин начал в 1995 году, карьеру закончил в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте. Вопросы ведомства возникли к имуществу, приобретенному им или же членами его семьи в период с 2007 по 2013 год, когда полицейский занимался вопросами экономической безопасности в управлении внутренних дел по Пушкинскому району Петербурга.

В основу иска легла антикоррупционная проверка, проведенная Следственным комитетом. Согласно ее результатам, в обозначенный период на семью полицейского были зарегистрированы шесть земельных участков в Петербурге и Ленобласти. Три из них находились в Вырице, по одному — в Гостилицах, Федоровском и Пушкине. Еще один участок располагался в Новгородской области. Кроме того, в ведомстве обратили внимание на объекты недвижимости, банковские счета и на изъятые у сестры полицейского драгоценные металлы.

Как отмечается, первоначально Колпинский суд отказал в принятии иска, сославшись на неверную подсудность. Уральский прокурор оспорил это решение в Горсуде, который постановил, что иск был подан верно, а материалы должны быть рассмотрены другим судьей того же суда.

Фото: ЗАКС.Ру