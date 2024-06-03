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Новости 13:39

"Фонтанка": В Петербурге задержан гендиректор "Лендорстроя-2"

фото ЗакС политика "Фонтанка": В Петербурге задержан гендиректор "Лендорстроя-2"

Генеральный директор "Лендорстроя-2" Владимир Гурьянов задержан в Петербурге, сообщила 3 июня "Фонтанка". Предприниматель с 18 января находился в федеральном розыске, перед этим он скрылся, будучи под подпиской о невыезде.

Задержание произошло накануне на бульваре Новаторов. Мера пресечения Гурьянову была избрана в 2018 году в связи с делом о сокрытии средств, из которых должна была погашаться налоговая задолженность. По версии следствия, гендиректор перечислил 40 миллионов рублей на счета косвенно связанной с ним компании.

Сам "Лендорстрой-2" находится под наблюдением в рамках процедуры банкротства. Прежде компания была крупным дорожным подрядчиком, занимавшимся, в частности, благоустройством вокруг "Газпром Арены" на Крестовском острове и строительством Парашютной улицы.

Фото: ЗАКС.Ру


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