Дрозденко выразил недовольство темпами и качеством выполнения "Комфортной городской среды"

Темпы и качество выполнения федерального проекта "Комфортная городская среда" в Ленобласти вызвали нарекания главы региона Александра Дрозденко. В ходе прошедшего совещания губернатор поручил добавить стимулирующие меры для муниципалитетов и подрядчиков.

"Меня и жителей области не устраивает динамика, а частично и качество реализации программы "Комфортная городская среда"", — признался Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор предложил создать механизм депремирования глав муниципалитетов, если те не подают заявки для участия в программе, а также составить "черный список" недобросовестных исполнителей. Также, по его мысли, необходимо введение лимита требований к муниципалитетам по софинансированию проектов и создание комиссий по благоустройству при районных Общественных палатах. Для объектов благоустройства следует проводить публичную приемку "с привлечением общественности и СМИ", добавил он.

Проект "Комфортная городская среда" предусматривает работы по благоустройству ради "создания комфортных условий для проживания и развития городской среды", говорится на его сайте.

Фото: ЗАКС.Ру