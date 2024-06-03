Комтранс усилил два автобусных маршрута в Зеленогорске

С минувшей субботы, 1 июня, в Зеленогорске усилено движение по двум автобусным маршрутам, рассказали в понедельник в петербургском комитете по транспорту.

"С 1 июня по 31 августа 2024 года для удобства пассажиров изменено расписание и усилено движение на автобусном маршруте № 552", — говорится в сообщении комтранса.

Кроме того, из-за наступления летнего периода и в связи с закрытием сезонного маршрута № 415Ш усилено движение автобусов по маршруту № 305.

Маршрут № 552 курсирует от вокзала в Зеленогорске до дома-музея Владимира Ленина в поселке Ильичево. Маршрут № 305 также отправляется от вокзала, но следует до 764-го километра Выборгского шоссе. По первому из них теперь будет выполняться до 23 рейсов в день, по второму — 70 рейсов.

Фото: ЗАКС.Ру