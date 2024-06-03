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Новости 15:15

Эстония начала строить мониторинговые станции на границе с Россией

фото ЗакС политика Эстония начала строить мониторинговые станции на границе с Россией

Правительство Эстонии запустило строительство пяти мониторинговых станций, которые расположатся вдоль реки Нарва на границе с Россией. Известие об этом пришло от портала гостелерадио ERR.

Строительство планируют завершить осенью, после чего в течение трех лет построят еще девять аналогичных объектов.

На сегодняшний день установленное оборудование позволяет мониторить примерно 70% Нарвы. Новые станции дадут возможность получить полный обзор происходящего на местности, в том числе отслеживать перемещение дронов в приграничных участках.

фото: unsplash


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