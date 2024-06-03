Укравших компьютеры из президентского физмат-лицея осудили условно

В Петербурге приговорили к условным срокам двоих мужчин, которые в 2020 году вынесли из президентского физико-математического лицея №239 компьютерную технику.

Злоумышленников признали виновными в краже (ст. 158 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. Им удалось тайно похитить 85 системных блоков, 37 мониторов и 19 ноутбуков.

Ущерб от действий фигурантов Дзержинский районный суд оценил более чем в 5,5 млн рублей. Один из осужденных своей вины не признал. Условный и испытательный сроки для каждого составят три года.

Фото: ЗАКС.Ру