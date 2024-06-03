Прокуратура недовольна организацией питания в школах Василеостровского района

В Петербурге прокуратура проверила качество организации питания в образовательных учреждениях Василеостровского района и выявила целый ряд нарушений, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Распространенными проблемами оказались неподобающие условия хранения еды и плохая уборка помещений. Вопросы также возникли к санитарно-техническому состоянию некоторых пищеблоков.

Директора школ, в которых были зафиксированы недостатки, получили прокурорские представления. Аналогичным образом поступили с директором неназванной компании, организующей питание в учебных заведениях.

Фото: ЗАКС.Ру