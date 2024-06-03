На основательницу "Мам, купи" составили протокол о дискредитации армии

В Невский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела на основательницу магазина "Мам, купи" Дарью Зарыковскую, обратил внимание ЗАКС.Ру. На нее составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). К производству дело пока не принято.

Как уточнили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, поводом для составления протокола стали посты Зарыковской в ее личном Telegram-канале, на который подписаны более 10 тысяч человек, с конца 2022 года по весну 2023 года. Ей может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Это уже второй протокол на Зарыковскую. Силовики пытались привлечь ее к ответственности еще в апреле 2024 года по этой же статье, однако материалы дела были возвращены без рассмотрения.

В конце 2015 года Зарыковская основала компанию "Мам, купи", которая занимается производством мерча. Сотрудничает со многими блогерами и артистами.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру