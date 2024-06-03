На время проведения ПМЭФ ограничат движение по нескольким улицам

В дни проведения Петербургского международного экономического форума (3-8 июня) на юге города ограничат движение по ряду магистралей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ограничения введут на западном отрезке Стартовой улицы, на Домодедовской и Внуковской улицах.

На весь период проведения ПМЭФ сузят проезжую часть Киевского шоссе на пересечении с Красносельским шоссе, а также Петербургское шоссе на углу с Витебским проспектом и Пулковское шоссе при повороте на Петербургское шоссе.

С 5 по 8 июня грузовикам запретят двигаться по Пулковскому шоссе (от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта), Петербургскому шоссе (от Пулковского до Кузьминского шоссе) и Витебскому проспекту (от Московского до Петербургского шоссе).

Фото: ЗАКС.Ру