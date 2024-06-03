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Новости 18:15

За проект реконструкции Морского вокзала готовы отдать почти 80 млн рублей

фото ЗакС политика За проект реконструкции Морского вокзала готовы отдать почти 80 млн рублей

В Петербурге ищут компанию, которая должна будет подготовить проект реконструкции Морского вокзала на Васильевском острове. Конкурс объявило АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"". 

Потенциальному подрядчику готовы заплатить более 79,9 млн рублей. Заявки от организаций принимают до 18 июня.

Первый этаж собираются приспособить под торговые помещения и офисы. Все работы поделены на четыре этапа. В обязанности исполнителя контракта войдет, в частности, согласование работ с КГИОП. На подготовку проекта реконструкции здания у организации, которая выиграет конкурс, будет не более 930 дней.

Морской вокзал на площади Морской Славы был построен в 1982 году.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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