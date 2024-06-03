Жителя Псковской области осудили за конфиденциальное сотрудничество с Латвией

Псковский областной суд отправил на 3,5 года в колонию жителя Печор Антона Зайцева. Мужчине инкриминировали сотрудничество с представителем иностранного государства на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК). На дело Зайцева обратила внимание "Псковская губерния".

Суд счел, что фигурант тайно взаимодействовал с представителями латвийских властей. Известно, что он совершил явку с повинной.

В отличие от статьи о госизмене (ст. 275 УК) статья в деле Зайцева не связана с разглашением сведений, составляющих государственную тайну.

Фото: ЗАКС.Ру