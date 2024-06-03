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Новости 19:22

Для участников СВО "Балтика" создала безалкогольный напиток

фото ЗакС политика Для участников СВО "Балтика" создала безалкогольный напиток

В Петербурге пивоваренная компания "Балтика" начала выпускать тонизирующий безалкогольный напиток, предназначенный, как указано в пресс-релизе, для участников военной спецоперации.

Утверждается, что мятно-лимонный напиток содержит большое количество витаминов. Сделали его "для поднятия духа". На передовую новый продукт, разливаемый в пластиковые полулитровые бутылки, доставляется бесплатно, уточнил президент "Балтики" Таймураз Боллоев.

Новинке дали наименование "Для СВОих". Представители пивоваренной компании заверили, что она "не вызывает лишней агрессивной реакции" в организме.

фото: пресс-служба компании "Балтика"


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