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Муниципал 19:43

Единоросс из МО "Гагаринское" Алексей Ануфриев сложил полномочия

фото ЗакС политика Единоросс из МО "Гагаринское" Алексей Ануфриев сложил полномочия

Депутат МО "Гагаринское" Алексей Ануфриев по собственному желанию досрочно сложил полномочия. Соответствующее решение совет утвердил 28 мая. Текст решения опубликован на сайте муниципалитета. Ануфриев дважды избирался в совет от "Единой России". 

Отметим, анкета Ануфриева есть на сайте внутрипартийного голосования "Единой России". Он числится членом партии. 

До истечения своих полномочий Ануфриев не дождался всего три месяца. В сентябре 2024 года в городе планово пройдут муниципальные выборы в 110 муниципалитетах. Также с 6 по 8 сентября петербуржцы будут голосовать за кандидатов в губернаторы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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