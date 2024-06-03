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Новости 20:23

"Ъ": Турчак может возглавить Республику Алтай

фото ЗакС политика "Ъ": Турчак может возглавить Республику Алтай

Сенатор Андрей Турчак в ближайшее время может стать губернатором Республики Алтай. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Коммерсант". Регион сегодня возглавляет Олег Хорохордин, и, по сведениям издания, в Кремле его работой не вполне довольны. Кроме того, рейтинг Хорохордина снижается.

По словам одного из собеседников газеты, первого вице-спикера Совфеда хотят отправить на Алтай, поскольку это важная территория для взаимодействия с Китаем.

48-летний Турчак с 2017 года находится на должности секретаря генсовета "Единой России". До этого в течение восьми лет он был главой Псковской области.

Фото: ЗАКС.Ру


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