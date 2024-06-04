В Петербурге задержали хранителя книг вермахта

Фигурантом уголовного дела стал петербуржец, который на прошлой неделе попытался незаконно пересечь финскую границу в районе Светогорска. Как пишет "Фонтанка", на него пожаловался знакомый из-за бытового конфликта годичной давности.

26-летнему жителю Пушкина вменяют самоуправство (ст. 330 УК). Его делом занимаются центр "Э" и региональное управление ФСБ.

При обыске на квартире задержанного нашли необычные предметы: книги солдат вермахта, монеты с изображением Адольфа Гитлера и некоторые предметы гардероба с нацистской символикой.

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