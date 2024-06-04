КГИОП пожаловался на вырубку деревьев в Лахте

В петербургскую полицию пожаловались сотрудники комитета Смольного по охране памятников (КГИОП). Они оказались недовольны вырубкой деревьев на территории усадьбы Стенбок-Ферморов (Лахтинский проспект, 104) в отсутствие порубочного билета. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат ЗакСа Марина Шишкина.

Вырубку, по сведениям парламентария, вело ПАО "Россети Ленэнерго". Комитет направил компании предостережение.

Часть территории усадьбы, признанной выявленным памятником, не поставлена на кадастровый учет. Для ее защиты КГИОП обратился к администрации Приморского района. Чиновники хотят задокументировать ее бесхозный статус с тем, чтобы в дальнейшем был назначен ответственный за содержание участка.

Усадьба графов Стенбок-Ферморов в Лахте была построена в 1890-х годах.

фото: Роман К, Citywalls.ru