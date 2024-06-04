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В Петербурге условно осудили бизнесмена, по чьей вине погиб рабочий на стройке

фото ЗакС политика В Петербурге условно осудили бизнесмена, по чьей вине погиб рабочий на стройке

В Петербурге огласили приговор гендиректору ООО "СтройГруппа" Андрею Свигрунову. Его признали виновным в гибели рабочего на стройке, которая велась в 2022 году в начале Ленинского проспекта. Красносельский районный суд назначил ему один год условного срока, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В отношении бизнесмена расследовалось дело о нарушении правил безопасности при строительстве (ст. 216 УК). Убирая строительный мусор, рабочий упал с третьего этажа и разбился насмерть.

Свигрунов признал вину и компенсировал ущерб. Его дело слушалось в особом порядке.

Фото: ЗАКС.Ру


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