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Новости 11:05

Милонов попросил Минтранс подумать над льготными тарифами для многодетных отдыхающих

фото ЗакС политика Милонов попросил Минтранс подумать над льготными тарифами для многодетных отдыхающих

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Министерство транспорта с просьбой рассмотреть возможность введения льготных тарифов для многодетных семей, отдыхающих этим летом.

По оценке законотворца, доступность билетов для россиян сегодня не слишком высокая. В наибольшей степени это относится к авиабилетам, на которые, в отличие от железнодорожного транспорта, Милонов не видит заметных скидок.

Вторая просьба, обращенная к министру Романа Старовойту, касается введения опции бесплатного багажа для дошкольников.

"Подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость", - написал политик в своем Telegram-канале.

Для большой семьи в отсутствие льгот расходы только на дорогу до курорта и обратно могут достигать сотен тысяч рублей, рассудил депутат.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 




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