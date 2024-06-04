Тарифы на парковку в Петербурге могут сделать зависимыми от дня недели

Петербургский комитет по транспорту рассматривает возможность введения дифференцированного тарифа на платную парковку в зависимости от дня недели. Это следует из официального ответа, полученного депутатом ЗакСа Алексеем Цивилевым.

Чиновники допускают, что стоимость стоянки автомобиля в выходные, праздничные и рабочие дни будет различаться. К такому варианту могут прийти по итогам мониторинга дорожного движения за весь 2024 год.

Располагаемые комитетом сведения указывают на то, что по выходным и по праздникам автомобилисты после введения платной парковки не стали посещать центр города реже. Цивилев в своем Telegram-канале указал, что средняя скорость движения в центре в нерабочие дни не повысилась.

Фото: ЗАКС.Ру