В Петербурге задержали этническую группу по делу о кражах у пассажиров такси

Петербургские правоохранители вышли на след криминального сообщества, организованного по этническому признаку. Как сообщает ГУ МВД по региону, задержаниям предшествовали однотипные жалобы, поступавшие с декабря.

Потерпевшие жаловались на таксиста, которого обвиняли в хищении денег через мобильные приложения. Полицейские выяснили, что он действовал не один.

Задержаны три мужчины, которые, по версии следствия, незаметно списывали средства, пользуясь телефонами нетрезвых пассажиров. Самый старший из них неоднократно судим по экономическим статьям. В отношении задержанных расследуется дело о краже (ст. 158 УК).

Фото: ЗАКС.Ру