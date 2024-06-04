"Ростех" продолжит поддерживать футбольный клуб "Балтика"

Сотрудничество между госкорпорацией "Ростех" и футбольным клубом "Балтика" из Калининграда продолжится, несмотря на выбывание команды из Российской премьер-лиги. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Ростех" продолжит поддерживать "Балтику". Договорились об этом вчера в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым", - говорится в Telegram-канале чиновника.

Корпорация Чемезова начала помогать команде в прошлом году. Тогда же домашний стадион калининградцев переименовали в "Ростех-арену". Беспрозванных рассчитывает, что эта поддержка, как и усилия регионального правительства, поспособствует возвращению "Балтики" в высшую лигу, состоящую из 16 участников.

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