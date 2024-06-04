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Новости 13:25

Гражданина Таджикистана будут судить за регистрацию в Ленобласти сотен мигрантов

фото ЗакС политика Гражданина Таджикистана будут судить за регистрацию в Ленобласти сотен мигрантов

Сотрудники СК в Ленобласти завершили расследование дела об организации нелегальной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК). Его главным фигурантом стал 38-летний уроженец Таджикистана.

Как сообщает ведомство, за полгода иностранец смог по фальшивым документам зарегистрировать в регионе 616 граждан зарубежных государств. Это происходило в Гатчинском районе. Мужчина оформлял своих клиентов за денежное вознаграждение.

Дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд. Обвиняемому может грозить до пяти лет колонии.

Фото: ЗАКС.Ру


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