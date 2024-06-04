Венки, открытки и садовый трактор: Что закупала администрация губернатора в мае

В мае администрация губернатора Петербурга разместила 42 заявки на портале госзакупок. Начальная стоимость контрактов по ним превысила 31,4 млн рублей. Почти половина из этой суммы предназначается на проведение работ в корпусах Смольного монастыря.

Из общего количества заявок выполнению работ в памятнике истории и культуры федерального значения, каким является Смольный монастырь, посвящены три. Совокупная начальная стоимость контрактов по ним подбирается к 15 млн рублей. Так, на замену кабельных линий в жилых корпусах с угловыми церквями администрация губернатора готова потратить 10,2 млн рублей.

Еще 2,7 млн рублей заложены на разработку проектной документации с историко-культурной экспертизой для системы кондиционирования в Садовом корпусе. На ремонт деревянных лестниц в том же здании чиновники готовы потратить более 2 млн рублей.

Поставку венков, корзин и срезов цветов для последующего возложения Смольный оценил в сумму, слегка не дотянувшую до 2 млн рублей. В венках предполагается использовать розы, аспидистры и рускусы, в корзинах для протокольных мероприятий — розы, альстромерии, рускусы и папоротники. Кроме того, в закупке указаны розы и гвоздики с бутонами в состоянии полуроспуска.

Дважды в мае Смольный размещал закупки на поставку подарочных наборов с начальной ценой контракта в размере 962,5 тысячи рублей. Согласно условиям, предполагалось приобрести в общей сложности 240 комплектов чайной фарфоровой посуды. Первая попытка не увенчалась успехом, поскольку не нашлось желающих участвовать в аукционе. В следующий раз попытать успеха решились два поставщика. Ожидаемо победил назначивший меньшую цену участник. Цена контракта составила в итоге 880 тысяч рублей.

Кроме того, дважды за месяц Смольный размещал закупки на поставку полиграфической продукции. В первом случае речь шла об изготовлении различных журналов для учета документации, на их приобретение администрация была готова потратить 479 тысяч рублей. В конкурсе участвовал единственный поставщик, он же и победил с итоговым результатом, ни на копейку не отличающимся от изначальной цены. Итоги конкурса по второй заявке пока еще не подведены. Максимальная сумма контракта в этом случае приближается к 6 млн рублей.

Еще почти 1,4 млн рублей составила начальная стоимость закупки 23 тысяч поздравительных открыток. Победителем конкурса стал ИП Коротаев И. В., вызвавшийся поставить открытки за 777,7 тысячи рублей.

Не подведены итоги конкурса на поставку диспенсеров и дозаторов на общую сумму до 639 тысяч рублей. Согласно размещенным на портале госзакупок материалам, победитель должен будет предоставить по 50 штук диспенсеров для гигиенических средств и дозаторов для жидких средств.

Также Смольный пожелал приобрести 20 мобильных кондиционеров за сумму, не превышающую 920 тысяч рублей. Устройства должны располагать режимом автоматической поддержки температуры и режимом вентиляции без охлаждения и подогрева вкупе с режимом осушения. Помимо этого, не более 298 тысяч рублей чиновники готовы были отдать за садовый трактор, а не более 248 тысяч рублей — за поставку четырех пылесосов. Бытовая техника предназначается для сухой уборки, мощность всасывания у приборов должна быть в пределах 200-300 Вт, а уровень шума не должен превышать 70 децибел.

Ряд размещенных в мае закупок касается вопросов строительства и ремонта. В частности, за поставку паркетной доски в Смольном готовы отдать не более 380 тысяч рублей, за поставку линолеума — не более 290 тысяч рублей. Максимальная стоимость контракта на поставку хладагента и теплоносителя не превышает 214 тысяч рублей, на поставку сверл, бит и буров — 148 тысяч рублей. Суммарная стоимость 35 смесителей не должна оказаться выше 300 тысяч рублей, а за 20 металлических ручек для дверей чиновники согласны отдать не более 24,4 тысячи рублей.

Также в Смольном захотели приобрести два взрывозащищенных светильника. Из бюджета на их покупку могут выделить сумму, не превышающую 70 тысяч рублей. В свою очередь, за работы по замене дверных блоков с терморазрывом чиновники согласны заплатить не более 308,6 тысячи рублей.

Объявленный в мае конкурс на закупку обрезных досок уже завершен, изначально на это закладывали не более 204 тысяч рублей. Из пяти претендентов победил тот, который предложил минимальную цену на уровне 145,6 тысячи рублей.

Во вторник, 4 июня, завершается прием заявок от желающих побороться за контракт на изготовление архивных коробов на сумму до 573 тысяч рублей. Завершены конкурсы на поставку стеклянной посуды и органайзеров. За посуду администрация была готова отдать почти 120 тысяч рублей, победитель подрядился выполнить заявку за 30,4 тысячи рублей. За органайзеры в Смольном предлагали 16,5 тысяч рублей, однако желающих не нашлось.

В заявке на проведение экспертизы результатов радиационного контроля техногенных источников ионизирующего излучения на соответствие существующим нормам победил единственный участник конкурса. Работы он должен будет выполнить за 98,4 тысячи рублей.

Также для соискателей открыт конкурс на поставку елового лапника с длиной ветвей от 50 до 70 сантиметров. Максимальная стоимость 50 кубических метров составит не более 213,3 тысячи рублей. Как отмечается, лапник необходим для укрытия растений.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру