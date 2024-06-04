Иткин предложил компенсировать петербургским семьям установку детских замков на окна

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект о компенсации семьям с детьми средств, потраченных на покупку и установку детских замков на окна. Автором инициативы выступил глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс Петербурга. Либерал-демократ предлагает дополнить статью 19 "Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей" пунктом о финансировании расходов на детские замки. Предполагается, что воспользоваться подобной мерой поддержки семьи смогут один раз.

В пояснительной записке к проекту Иткин указывает, ссылаясь на статистику МЧС, что ежегодно около тысячи детей в России выпадают из окон квартир, при этом каждый десятый из них погибает.

"Наиболее частной причиной трагедии является отсутствие на оконных блоках детских замков безопасности, позволяющих предотвратить открытие окна. Дети часто принимают москитную сетку на окне за защитный барьер и опираются на нее, тем самым ставя свою жизнь и здоровье под угрозу", — отмечает парламентарий.

По версии Иткина, часть семей не располагает средствами на установку детских замков. Другая же часть проявляет "банальное нежелание" устанавливать устройства на окна.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру