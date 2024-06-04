Петербуржец отсудил миллион рублей за незаконное уголовное преследование

Бывший петербургский сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Солдатов выиграл в суде у Министерства финансов. Его иск, связанный с незаконным уголовным преследованием, удовлетворили частично. Вместо затребованных 7 млн рублей компенсации ему выплатят 1 млн рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В статусе фигуранта дела о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК) Солдатов пробыл полтора года. Большую часть этого времени он провел в СИЗО.

В марте прошлого года дело против бывшего правоохранителя закрыли. В иске мужчина указал, что преследование навредило его деловой репутации.

Фото: ЗАКС.Ру