На спецоперации погиб 19-летний доброволец из Выборгского района Ленобласти

Под Выборгом простились с 19-летним уроженцем Брянской области по имени Влас Полетунов. Об этом сообщил "Гончаровский культурно-информационный центр "Гармония".

Молодой человек погиб в зоне проведения военной спецоперации, куда он отправился в январе, заключив контракт с Минобороны.

Смерть Полетунова, жившего в Ленобласти с 2018 года, наступила 11 мая под Харьковом. Известно, что за время службы он помог спасти немало раненых.

На траурную церемонию, состоявшуюся в поселке Вещево, пришли в том числе муниципалы.

Фото: ЗАКС.Ру