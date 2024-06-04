В Колпино досрочно завершили ремонт теплосетей

Специалисты петербургского ГУП "ТЭК" с существенным опережением сроков реконструировали теплосети в Колпино. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет о крупном жилом квартале, расположенном между Пролетарской улицей, улицей Металлургов, бульваром Трудящихся и Заводским проспектом.

Работы производились с декабря 2022 года и закончились на четыре месяца раньше, чем предусматривал контракт.

В результате было модернизировано более пяти тысяч метров инженерных коммуникаций. Обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками, новые трубы должны прослужить как минимум три десятилетия.

"Наши энергетики проводят реконструкцию комплексно, с использованием современных материалов", - отметил губернатор Александр Беглов.

Ремонт велся на трубопроводе, который обеспечивает теплом три детских сада и одну школу.

фото: gov.spb.ru