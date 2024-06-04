Беглов рассказал о проекте станции метро "Пулково"

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал, что в городе готова документация по планировке территории для строительства будущей станции метро "Пулково". Станция продолжит красную (Кировско-Выборгскую) ветку метро на юг. Документация получила необходимые согласования, о чем пишет РИА "Новости".

Какие именно этапы будут на стадии строительства, пока не афишируется.

"Есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ "Экспофорум" и вторым - от КВЦ "Экспофорум" до станции "Технологическая долина", - отметил Беглов.

Продолжение красной ветки подземки заложено в Адресную инвестиционную программу города на 2024-2026 годы. В Смольном будут также добиваться привлечения средств из федерального бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру