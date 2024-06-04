В Петербурге возбудили дело из-за опасных условий в пансионате для инвалидов

Прокурорская проверка пансионата для инвалидов и престарелых в Горелово привела к возбуждению дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Об этом сообщает надзорный орган.

Речь идет о социальном учреждении на 1-й Заводской улице, где оказывают платную помощь нуждающимся. Помещения, где ухаживают за пожилыми, оказались не соответствующими нормам противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проживать в осмотренных прокуратурой палатах опасно для жизни и здоровья, решили в ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру