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Новости 17:05

В Петербурге возбудили дело из-за опасных условий в пансионате для инвалидов

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили дело из-за опасных условий в пансионате для инвалидов

Прокурорская проверка пансионата для инвалидов и престарелых в Горелово привела к возбуждению дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Об этом сообщает надзорный орган.

Речь идет о социальном учреждении на 1-й Заводской улице, где оказывают платную помощь нуждающимся. Помещения, где ухаживают за пожилыми, оказались не соответствующими нормам противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проживать в осмотренных прокуратурой палатах опасно для жизни и здоровья, решили в ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру


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