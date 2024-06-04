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Новости 17:23

В Петербурге задержали подозреваемых в хищении аккаунтов

фото ЗакС политика В Петербурге задержали подозреваемых в хищении аккаунтов

В Петербурге задержали нескольких человек, которых подозревают в экономических преступлениях, связанных с обналичиванием похищенных средств. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

По словам высокопоставленного силовика, злоумышленники завладевали доступом к аккаунтам и банковским картам россиян. Украденные деньги после обналичивания пересылались неким зарубежным контрагентам.

В деле, возбужденном по статьям о краже (ст. 158 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК), насчитывается более восьми десятков эпизодов. Самые ранние из них датируются серединой прошлого года. Доступ к аккаунтам фигуранты, по версии полиции, получали после предложений проголосовать на конкурсе пользователям мессенджера.

Фото: ЗАКС.Ру


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