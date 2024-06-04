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Новости 18:40

Беглов пообещал побороться за индексацию пенсий работающим пенсионерам

фото ЗакС политика Беглов пообещал побороться за индексацию пенсий работающим пенсионерам

На встрече с социальными работниками Петербурга 4 июня губернатор Александр Беглов одобрил их желание добиться индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С просьбой пролоббировать реализацию этой идеи к главе города обратилась сотрудница ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов", сама находящаяся на пенсии и имеющая стаж социальной работы свыше 30 лет.

"Конечно справедливо, что для работающих пенсионеров индексация должна производиться. Поэтому обязательно обращусь в федеральные органы, передам Ваше пожелание. Уверен, что мы сумеем этого добиться", - озвучил свою позицию Беглов.

По информации губернатора, на сегодняшний день трудоустроена примерно треть от 1,3 млн проживающих в городе пенсионеров.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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