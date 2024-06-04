В Москве арестовали фигуранток дела о повреждении памятника маршалу Жукову

Тверской суд Москвы согласился с доводами следствия и постановил заключить под стражу двоих женщин. Их обвиняют в порче памятника знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову в центре города, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
28-летняя и 55-летняя фигурантки из Подмосковья пробудут под арестом до 3 августа. На них заведено дело о повреждении воинских захоронений либо памятников (п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК). Максимальным наказанием для них могут оказаться пять лет заключения.
Следствие считает, что женщины нанесли на постамент со скульптурой военачальника аббревиатуру, обозначающую одну из спецслужб Украины. Об этом сообщил медиапроект Mash.