В Москве арестовали фигуранток дела о повреждении памятника маршалу Жукову

Тверской суд Москвы согласился с доводами следствия и постановил заключить под стражу двоих женщин. Их обвиняют в порче памятника знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову в центре города, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

28-летняя и 55-летняя фигурантки из Подмосковья пробудут под арестом до 3 августа. На них заведено дело о повреждении воинских захоронений либо памятников (п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК). Максимальным наказанием для них могут оказаться пять лет заключения.

Следствие считает, что женщины нанесли на постамент со скульптурой военачальника аббревиатуру, обозначающую одну из спецслужб Украины. Об этом сообщил медиапроект Mash.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram