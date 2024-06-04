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Новости 19:24

В Ленобласти похоронят погибшего на СВО младшего сержанта

фото ЗакС политика В Ленобласти похоронят погибшего на СВО младшего сержанта

Администрация Мгинского городского поселения Ленобласти 4 июня объявила о гибели уроженца города, отправившегося добровольцем на Украину для участия в военной спецоперации.

Речь идет о младшем сержанте Василии Дашенке. На момент смерти, наступившей в Харьковской области 11 мая, ему было 54 года.

Имевший специальность слесаря-механика, Дашенок прожил во Мге всю жизнь. В зоне боевых действий он находился ровно два месяца. Муниципалы охарактеризовали его как отзывчивого человека.

Мужчину похоронят в среду на новом городском кладбище.

фото: pixabay


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