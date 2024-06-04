Греф заявил, что российская экономика "перегрета"

Перед членами Совета Федерации выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф, 4 июня представивший свое видение современной российской финансовой системы.

"У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности. На уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - приводит фрагмент его речи ТАСС.

Принимаемые Центробанком меры, в том числе удержание высокой ключевой ставки, специалист оценил как неприятные, но необходимые. Регулятор, по мнению Грефа, делает все от него зависяшее, чтобы "тормозить" отечественную экономику. Среди особенностей сегодняшнего дня бывший член правительства также выделил рост цен. Это явление обусловлено тем, что, по словам главы Сбербанка, у импортных товаров в условиях санкционного давления нет конкуренции.

фото: kremlin.ru