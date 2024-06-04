Оставшийся без отопления житель Петроградской стороны выиграл суд у ЖКС

В Петербурге суд занял сторону жителя Петроградской стороны, пожаловавшегося на районный ЖКС №1. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Мужчина, занимающий комнату в квартире дома на Большом проспекте П.С., был недоволен отсутствием батареи, которую ранее суд обязал установить коммунальщиков. При этом счет за отопление организацией был ему выставлен.

На слушании представитель "ЖКС №1 Петроградского района" заявил, что истец якобы не пускал специалистов для монтажа отопительного прибора. Однако ни одного доказательства этому аргументу представлено не было.

Районный суд обязал ответчика произвести перерасчет за отопление, а также взыскал в пользу владельца комнаты штраф, неустойку и компенсацию морального вреда. Последняя составила 20 тысяч рублей. Это на 20% меньше, чем он потребовал.

Фото: ЗАКС.Ру