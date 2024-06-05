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Температура в Петербурге 5 июня поднимется до +27 градусов

фото ЗакС политика Температура в Петербурге 5 июня поднимется до +27 градусов

В Петербурге продолжается лето, поэтому погода будет очень жаркой, а в Ленобласти столбики термометров могут подняться до +28 градусов, об этом 5 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует гребень антициклона. Благодаря этому, над городом будет мало облаков, будет теплая погода, осадков не ожидается.

Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 6 июня, вечером может пройти кратковременный дождь, а температура достигнет +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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