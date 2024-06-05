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Новости 9:47

"Тинькофф банк" сменил название на "Т-Банк"

фото ЗакС политика "Тинькофф банк" сменил название на "Т-Банк"

Российский банк "Тинькофф банк" сменил название, об этом 5 июня сообщили на сайте банка и в приложении.

Теперь банк будет называться "Т-Банк". Кроме этого, адрес сайта также изменился. Банк ушел от названия, которое было связано с его бывшим владельцем Олегом Тиньковым*.

По словам представителей банка, переименование – это новый этап в развитии бренда. Также они отметили, что некоторые продукты компании уже имеют "Т" в названии.

О том, что банк готовиться к ребрендингу стало известно весной 2024 года, когда АО "Тинькофф банк" подавало заявки в Роспатент на новые товарные знаки.

*Минюст внес Олега Тинькова в список иностранных агентов

Фото: Тинькофф / Telegram


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