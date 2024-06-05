Предприятия Петербурга получат деньги на модернизацию производства

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение предприятиям города 838.4 млн рублей для льготного финансирования, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

"Выделенные Фондом развития промышленности средства пойдут на закупку нового оборудования и модернизацию производства важных для города заводов", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в Смольном рассказали, что АО "Петербургский тракторный завод" получил заем на пять лет на сумму 700 млн рублей.

На эти деньги компания хочет закупить разное оборудование. При этом, в бюджет города ожидаются налоговые поступления в размере более 73 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру