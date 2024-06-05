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Новости 10:15

Предприятия Петербурга получат деньги на модернизацию производства

фото ЗакС политика Предприятия Петербурга получат деньги на модернизацию производства

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение предприятиям города 838.4 млн рублей для льготного финансирования, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

"Выделенные Фондом развития промышленности средства пойдут на закупку нового оборудования и модернизацию производства важных для города заводов", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в Смольном рассказали, что АО "Петербургский тракторный завод" получил заем на пять лет на сумму 700 млн рублей. 

На эти деньги компания хочет закупить разное оборудование. При этом, в бюджет города ожидаются налоговые поступления в размере более 73 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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