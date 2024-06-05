Зинчук пожаловался на Тихонову в прокуратуру из-за вывески ее общественной приемной

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук (КПРФ) сообщил 5 июня на своей странице во "ВКонтакте" о том, что направил прокурору города Виктору Мельнику жалобу на главу регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежду Тихонову. Неудовольствие парламентария вызвала вывеска общественной приемной справоросса на Среднеохтинском проспекте, 42, в которой политик именуется депутатом ЗакСа.

"Данная информация является недостоверной и вводит в заблуждение жителей города, поскольку Тихонова Надежда Геннадьевна являлась депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва, полномочия которого прекратились 29 сентября 2021 года", — говорится в обращении Зинчука.

В связи с этим коммунист попросил прокурора провести проверку и принять меры реагирования.

В комментарии ЗАКС.Ру Зинчук заявил, что Тихонова — депутат 6 созыва, однако с начала работы 7 созыва в сентябре 2021 года депутатских полномочий у нее больше нет.

"Я все время проезжаю, и висит эта вывеска. <...> И когда спрашивают люди, говорят, вот мы к депутату Законодательного собрания Тихоновой пойдем, я говорю: депутата Законодательного собрания такого нет. У нее есть звание депутата прошлого созыва", — заявил Зинчук и добавил, что сейчас Тихонова не имеет права представлять интересы избирателей, а также права на внесение законодательных инициатив и на подачу депутатских запросов.

Фото: ЗАКС.Ру