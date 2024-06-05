Смольный планирует на ПМЭФ-2024 подписать соглашения на сумму более 600 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, на какую сумму Смольный планирует подписать соглашения на Петербургском международном экономическом форуме, об этом 5 июня пишет ТАСС.

По словам губернатора, сумма станет для города рекордной. В общей сложности сумма соглашений составит 600 млрд рублей.

"Наши специалисты подготовили к подписанию на форуме порядка 50 соглашений, сумма ожидается значительной. По итогам ПМЭФ-2024 можем выйти на рекордную для города сумму соглашений – более 600 млрд рублей", – сказал Беглов.

Также он отметил, что в ПМЭФ-2024 участие примут представители более 130 стран мира. Перед ними, по словам градоначальника, город представит свои достижения на правах принимающей стороны.

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