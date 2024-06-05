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Новости 12:47

ЗСД Петербурга возглавит управляющий трассой М-11

фото ЗакС политика ЗСД Петербурга возглавит управляющий трассой М-11

На пост генерального директора ООО "Магистраль северной столицы" назначен Алексей Никифоров, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Также Никифоров возглавит ООО "ОСА-Север". Кроме этого, он сохранит должность главы компании "Магистраль двух столиц".

Как отметили представители ЗСД, ротация руководителей в их компаниях это норма, которая помогает развиваться дальше и создавать новые проекты.

Техническим директором ООО "Магистраль северной столицы" станет Сергей Николавцев.

Фото: ЗАКС.Ру


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