ЗСД Петербурга возглавит управляющий трассой М-11

На пост генерального директора ООО "Магистраль северной столицы" назначен Алексей Никифоров, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Также Никифоров возглавит ООО "ОСА-Север". Кроме этого, он сохранит должность главы компании "Магистраль двух столиц".

Как отметили представители ЗСД, ротация руководителей в их компаниях это норма, которая помогает развиваться дальше и создавать новые проекты.

Техническим директором ООО "Магистраль северной столицы" станет Сергей Николавцев.

Фото: ЗАКС.Ру